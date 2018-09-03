İşte Süper Lig'in değer sıralaması...

Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu!

1 / 25 Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.

2 / 25 Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.

3 / 25 Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bil gilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray.

4 / 25 Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

5 / 25 Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı.

6 / 25 Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor.

7 / 25 Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:

8 / 25 18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro

9 / 25 17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro

10 / 25 16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro

11 / 25 15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro

12 / 25 14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro

13 / 25 13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro

14 / 25 12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro

15 / 25 11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro

16 / 25 10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro

17 / 25 9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro

18 / 25 8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro

19 / 25 7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro

20 / 25 6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro

21 / 25 5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro

22 / 25 4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro

23 / 25 3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin

24 / 25 2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro