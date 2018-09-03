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Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımın piyasa değeri belli olurken, son şampiyon Galatasaray sancılı bir transfer dönemi geçirmesine karşın değerini artırmayı başardı.

İşte Süper Lig'in değer sıralaması...

Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu!

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Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.

Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.
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Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.

Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.
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Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bil gilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bil gilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray.
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Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı.

Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı.
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Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor.
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Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:

Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:
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18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro

18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro
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17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro

17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro
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16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro

16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro
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15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro

15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro
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14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro

14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro
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13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro

13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro
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12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro

12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro
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11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro

11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro
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10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro

10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro
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9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro

9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro
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8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro

8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro
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7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro

7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro
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6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro

6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro
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5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro

5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro
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4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro

4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro
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3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin

3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin
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2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro

2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro
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1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Euro

1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Euro
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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