İşte Süper Lig'in değer sıralaması...
Spor Toto Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray oldu!
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Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.
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Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.
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Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bil gilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray.
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Cimbom'da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.
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Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı.
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Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor.
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Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:
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18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro
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17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro
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16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro
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15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro
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14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro
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13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro
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12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro
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11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro
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10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro
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9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro
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8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro
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7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro
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6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro
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5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro
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4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro
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3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin
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2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro
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1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Euro
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