Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



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