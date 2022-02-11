Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
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