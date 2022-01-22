YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı

22.01.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları sona erdi.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyona 82 sporcu katıldı. Erkekler ile kadınlarda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada sporcular, 5 ila 35 kilometrelik parkurlarda ter döktü. Organizasyonda Hırvatistan, Letonya, Slovakya, Litvanya ve Kazakistan'dan da sporcular yer aldı.

Yarışmada 35 kilometrde Slovakyalı Michal Morvay 2.39.36'lık derecesiyle birinci olurken, Mert Atlı ise 2.44.20'lık dereceyle 35 kilometrede ilk resmi Türkiye rekorunu kırdı.

Büyük erkekler 20 kilometrede Şahin Şenoduncu birinci, Abdülselam İmuk ikinci, Mustafa Özbek de üçüncü oldu.

Büyük kadınlar 20 kilometrede Türkiye şampiyonluğu Kader Dost kazandı. Bedriye Tekin'in ikinci olduğu yarışı Songül Koçer üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye Şampiyonası'nda U20 şampiyonlukları Mazlum Demir ve Elif Nur Özbey'e giderken, U18'de Ayetullah Bahçe ile Esra Bingöl finişe ilk sırada gelen isimler oldu.

Bu arada yarışmacılar, yağmurlu hava nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir köpek ise parkura girerek sporcularla koşması renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Tüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacakTüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacak
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:14
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:36
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.