YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Spor tutkunu üniversite öğrencisi, farklı branşlarda 45'inci madalyasını kazandı

Spor tutkunu üniversite öğrencisi, farklı branşlarda 45'inci madalyasını kazandı

03.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hitit Üniversitesi BESYO öğrencisi 25 yaşındaki Hamza Şimşek: - "Önümüzde boccede milli takım için seçmeler var. Hayalim ülkemi, milli takım sporcusu olarak temsil etmek ve yeni madalyalar kazanmak"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi 25 yaşındaki Hamza Şimşek, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girerek, spor müsabakalarındaki 45'inci madalyasını kazandı.

Bursa'nın bir köyünde dünyaya gelen Hamza Şimşek, satranç ile başladığı spor kariyerinde bugüne kadar atletizm, satranç, masa tenisi, futbol, voleybol, bocce ve yüzme branşlarında yarışmalara katılarak dereceler elde etti.

Sporculuğun yanı sıra 4 antrenörlük ve 2 hakemlik belgesinin de sahibi olan Şimşek, hafta sonu Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşarak spor kariyerindeki 45'inci madalyayı elde etti.

Hamza Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca çeşitli branşlardaki turnuvalarda 22 altın, 11 gümüş ve 12 bronz madalya kazandığını söyledi.

Spor kariyerindeki ilk madalyasını 14 yaşında satranç turnuvasında kazandığını, aynı dönemde atletizme de ilgi duymaya başladığını belirten Şimşek, sakatlık geçirdikten sonra atletizmi bırakarak masa tenisine yöneldiğini anlattı.

- "Spor benim için bir yaşam biçimi"

Masa tenisinde de 5 altın, 1 gümüş madalya sahibi olduğunu aktaran Şimşek, "Hentbol, voleybol, yakartop gibi branşlarla da ilgilendim. Her birinde kazandığım madalyalarım var. Şu anda aktif olarak bocce sporuna yoğunlaşmış durumdayım. 2017’den beri bocce alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Şimşek, boccede 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını belirterek, 2021 Uluslararası Bocce Şampiyonası'nda 9 maçta 9 galibiyet elde ederek şampiyonluğu ulaştığını vurguladı.

Her madalyanın kendisi için ayrı bir değeri bulunduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan bu yana sporla iç içeyim. Spor benim için bir yaşam biçimi. Bir taraftan üniversite eğitimime devam ederken, diğer taraftan da bocce branşında turnuvalara hazırlanıyorum, kurslarda eğitici olarak görev yapıyorum. Zamanımın büyük bölümünü spora ayırıyorum. Madalya için çok kez kürsüye çıktım ve ama her seferinde ayrı heyecan yaşadım. Önümüzde boccede milli takım için seçmeler var. Hayalim ülkemi, milli takım sporcusu olarak temsil etmek ve yeni madalyalar kazanmak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
05:04
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:13
Yatsı
21:58
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşkenceye dönmesin! Elinizi oradan alamıyorsanız...

İşkenceye dönmesin! Elinizi oradan alamıyorsanız...

Dirisi girdi, ölüsü çıktı! Solaryum kabininde can verdi

Dirisi girdi, ölüsü çıktı! Solaryum kabininde can verdi

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.