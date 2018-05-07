Yapılan değerlendirmelerde, Fenerbahçe'nin mücadele içerisinde stresli olduğuna vurgu yapıldı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bursaspor maçını değerlendirdi

1 / 27 Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 27 Usta kalemlerin değerlendirmeleri şöyle...

3 / 27 KARİYER MAÇINI OYNADI(UĞUR MELEKE)

4 / 27 Furkan Soyalp, Türkiye Kupası’ndaki performanslarıyla dikkat çekip lig 11’ine girmiş yetenekli bir genç. Gerçekten de top Bursa’dayken fark yaratıyor, ama basit oynamaması, sıkça “en iyiyi yapma” arzusu, ona top kaybı olarak geri dönüyor. Dün Bursaspor’un hem topu en iyi kullanan, hem de en çok kaybeden oyuncusu olması sürpriz değil. Dün kariyer maçını oynadı.

5 / 27 Furkan Soyalp üzerinden bile Mustafa Er’le Aykut Kocaman’ın farkını açıklayabilirsiniz: Fenerbahçe’de Mehmet-Souza’nın oynadığı yerde görev yapıyor Furkan. Ve Aykut Kocaman’ın asla benimseyeceği türden bir oyuncu değil. Çünkü deniyor, risk alıyor, doğal olarak da hata yapıyor. Ama Paul Le Guen ve Mustafa Er, ona hata yapabilme kredisi tanıdıkları için bu noktaya geldi, yeteneğini sergileyebilecek cesareti kazandı. Fenerbahçe’deyse Souza-Mehmet Topal’dan birinin yerine Mehmet Ekici’nin oynamasını aklınızdan bile geçiremiyorsunuz.

6 / 27 Yetenekli futbolcu kullanmak, risk almak, hata yapmak Fenerbahçe’de günah gibi! Her şey kâğıda uygun olmalı, kimse yazılanın aksine bir şey denememeli. Deneyecek gibiyseniz, Ekici’nin, Valbuena’nın kaderini yaşarsınız Fenerbahçe’de. Ama siz ne kadar sistem adamlarına âşık olsanız da, yine neticeyi yetenekliler belirliyor.

7 / 27 Valbuena yine 46’da girdi, yine iki gol de dahil, Fenerbahçe’nin ikinci devredeki bütün aksiyonlarında onun imzası var. Belki Kocaman’ın taktik kağıtlarına sığmıyor, ama Titi kararıyla beraber maçın kaderini belirleyen iki unsurdan biri oldu yine Valbuena. Duygusal bir adam. Küsmeye müsait bir karakteri var. Kendini atışı da çok çirkindi. Ama futbolu o kadar çok seviyor ki... Meşin yuvarlağa aşkını oynadığı her bir dakikada ortaya koyuyor.

8 / 27 BOŞA GİDEN DEVRE(RÜŞTÜ REÇBER)

9 / 27 Fenerbahçe’de bu sezon çok sık yaşanan iç sahada oyunu çözme problemi dün de vardı. Evet, bazı maçlarda etkili başlayıp sonuca gitti ama bazılarında da beklentilerin altında kaldı. Dün akşam da boşa geçen bir ilk yarı izledik. Oyun olarak, hafta içinde sıkıntılar yaşamış, ligde kalma adına rahatlamış bir durumda olan Bursaspor’a karşı bile etkili olamamak başlı başına düşünülmesi gereken bir noktadır.

10 / 27 Fenerbahçe ikinci yarıya, alışkanlık haline gelen Valbuena değişikliği ile başladı ve beklendiği üzere tempo arttı. Sarı lacivertliler baskı kurup oyunun kontrolünü ele geçirdi. ‘Fenerbahçe golü attı, atacak’ derken, Bursasporlu Furkan’ın harika golü geldi. Arkasından Aykut hoca ikili santrfora döndü. Bu arada orta sahalar çabuk geçilir oldu. Maç öyle bir hale geldi ki, iki ekip de gol atabilecek durumdaydı.

11 / 27 Fenerbahçe açısından 10 yıldır katılamadığı Şampiyonlar Ligi için ipleri eline alabileceği bir maçtı. Bunun için ikinci yarı ellerinden geleni yaptılar. Gol pozisyonları da yakaladılar. Bunların birçoğunda Bursaspor defansı ve kaleci Harun gole izin vermese de, Fernandao ile aradıkları gole ulaştılar. Fenerbahçe’nin iç sahadaki futbolu dün ikinci yarıda olduğu gibi heyecan verici olmalı. Tabii bu düşüncem artık yeni sezona kaldı dersem de yanlış olmaz.

12 / 27 ELİ KOLU TİTREYENLER(GÜRCAN BİLGİÇ)

13 / 27 Başakşehir'in kendi oyununu kaybetmesi ve iki kırmızı ile maçı tamamlaması, Kadıköy'deki Fenerbahçe kadrosunu da "eli kolu titreyenler" haline getirdi. İlk 45'i yine boşa geçirip, orta sahada rekor top kaybı ile tamamladılar. İki 'altı' numara Josef ve Topal, stoperlerini rahatlatamadıkları gibi öne doğru, hızlı pas üretemediler.

14 / 27 Aykut Kocaman'ın hemen Valbuena'yı sahaya atması, takımın da, tribünlerin de havasını değiştirdi. Ofansif olarak daha etkili ve çabuk gelmeye başladı Fenerbahçe ama Bursa da orta sahayı rahat geçip, çok oyuncu ile pozisyon üretti. Mustafa Er yaşadıkları sorunlara rağmen tüm oyuncularını maçın içinde tutup, kazanmayı isteyen akılla oynatıyordu.

15 / 27 6'da 6 yaptılar. Son sözü kimseye bırakmadan yollarına devam ediyorlar. Maçı teknik olarak, kararlar açısında tartışacağız elbette. Ancak fırtınaların içinden geçerek geliyor Aykut Kocaman ve oyuncuları. İyidir-kötüdür fakat kazanmak dışında çareleri olmadığını bilerek sonuna kadar mücadele ediyorlar. 32. maç bittiğinde müthiş bir "tekzip" metni var ellerinde. Detayını konuşuruz.

16 / 27 KARİYERİNİN EN İYİ MAÇI(ERSİN DÜZEN)

17 / 27 Hasan Ali belki de kariyerinin en etkili oyununu ortaya koydu. Net fırsatları heba eden F.Bahçe, ayrıca Harun ve Ertuğrul’un performansına takıldı. Bursa ise az geldi ama öz geldi, Furkan-Batalla ikilisi ile harika bir gol attı. Yeşil-beyazlıların hücumda etkisiz olmasının ana sebeplerinden biri Yusuf ve Sow oldu. Senegalli maçın kader adamıydı. Hem kendi kalesine attı, 2 dakika sonra gol kaçırdı.

18 / 27 F.Bahçe, beraberlik golünden sonra müthiş baskı kurdu. Bu, Bursalılar’ın psikolojisini etkiledi. Titi’nin kırmızı kartı bu yüzden. Kendisine faul yokken faul istedi, gitti ayağının tabanı ile Janssen’in dizine vurdu. Aydınus haklıydı.

19 / 27 F.Bahçe, 2. sıraya yükseldi. Şampiyonlar Ligi’ne kendini şimdilik attı. Son iki maçını kazanır ve bu şekilde ligi bitirir. Volkan ve Hasan Ali’nin taraftara eleştirisine katılmıyorum. Takım mükemmel oynuyordu da onlar mı gelmedi? Son dakikada yenilen gollerin sorumlusu onlar mı? İlk yarısındaki başarısızlığın sebeplerini sıralarsak taraftarı sona yazarız!

20 / 27 MACERAPEREST FENER(ERCAN GÜVEN)

21 / 27 Koskoca ilk yarı boyunca görünüşte baskı yapan Fenerbahçe’nin kaderi, kale önünde topa yetişemeyen Soldado’ya yanıp yakılmak. Aatıf paslıyor uzanamıyor, Hasan Ali kesiyor yetişemiyor. Ya boyu kısa geliyor ya bacağı. Kalabalık savunmalarda iş yapabilecek, hava toplarında başarısı tescilli Fernandao da kulübedeki Valbuena’nın yanında. 45 dakika tam anlamıyla patika yerine düz duvardan dağa tırmanmaya çalışan ve bunu da kutsayan zorlama maceraperest durumunda Fenerbahçe.

22 / 27 Maçın ikinci yarısında Valbuena farkı apaçık ortada. Serbest vuruş kullanıyor doksandan kaleci çıkarıyor, Soldado, Janssen, Fernandao, hepsini pozisyona sokuyor. Adam hiçbir şey yapmasa her an pas opsiyonu oluyor Fenerbahçe baskısının güdük kalmamasını sağlıyor; yazık değil mi onsuz geçen zamana?

23 / 27 Kendini Fenerbahçe hakkında illa ki iyi bir şeyler söylemek zorunda hissedenler, “çok zor bir maçı kazandığını” iddia edebilir!.. Ama çok zor hale getiren de kendisidir maalesef. Aslında şampiyonluk veya Şampiyonlar Ligi şansına ilişmeyen ama Fenerbahçe’de işlemeyen “sistemi”, hatalı “tercihleri”, kerameti kendinden menkul “tarzı” iyice belli eden bu ve benzeri galibiyetler için “mükemmel” bile denilebilir!

24 / 27 DUVARI YIKTI(İLKER YAĞCIOĞLU)

25 / 27 Dün Fenerbahçe resmen bir duvarı yıktı. Bursaspor böylesine güçlü böylesine istekli ve disiplinli bir oyun oynadı ki, bu sezon hiç şahit olmamıştık. Bu mücadeleleriyle de F.Bahçe'ye resmen ecel teri döktürdüler ve puana çok yaklaştılar. Her maçta F.Bahçe'nin en güçlü olduğu yer olan orta sahası maçın başlarında oyun kontrolünü ele geçiremedi.

26 / 27 Bursaspor'un iyi savunmasına karşı sabırla pas yapacaklarına çabuk oynamaya çalışıp aynı şekilde karşılık verdiler. Ama gol gelmeyince bu oyun telaşa dönüştü. Maç boyunca Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan geliştirdiği ataklar Bursaspor kalesinde büyük tehlikeler yarattı. Zaten Hasan Ali de maçın en iyi oyuncusuydu..