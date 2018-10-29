Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

1 / 10 MEHMET DEMİRKOL (Fanatik) | Ligde en çok şuta maruz kalan takımın kalesine ilk isabetli şutu 55. dakikada bir duran topun sonrasına atabilmek... Tek sorun Cocu değildi, ama çözüm de o değil.

2 / 10 ERCAN GÜVEN (Milliyet) | Aslında yazık oldu Cocu’ya! Bugün Cumhuriyet Bayramı, yakında 10 Kasım... “Atatürk Fenerbahçeliydi” polemikleriyle atlatılabilirdi belki bu yenilgi. Neyse; geç ve güç oldu ama oldu ya... Darısı Comolli’nin başına.

3 / 10 LEMİ ÇELİK (Sözcü) | Maalesef Ali Koç üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. F.Bahçe'nin performansına, ligdeki durumunu bu alınan sonuçlarla kıyaslayamayız. Hem eski başkan Aziz Yıldırım'ın hem de Yıldırım Demirören'in Ali Koç'a operasyonu devam ediyor.

4 / 10 FAİK ÇETİNER (Vatan) | Maç bittiğinde skor tabelasına bakanlar sonucu değil, bir yerde F.Bahçe’de adeta geliyorum diyen faciaya şahit oluyorlar. Faciayı hazırlayanların başrol oyuncuları ise Comolli ve Cocu. Başkanın ilk hamlesi ise Cocu oldu.

5 / 10 GÜRCAN BİLGİÇ (Fotomaç) | Fenerbahçe Başkanı, çok bilen profesyoneli Comolli'nin "uydusu" olmayı tercih edince, herkesin eli kolu bağlandı. Çünkü ortada doğru bir yönetim modeli olmasına rağmen, yanlış fikirler veya bakış açısı vardı.

6 / 10 ALİ SAMİ ALKIŞ (Star) | Golü yiyince, takım sinirlendi, bu yüzden kontrol de kuramıyordu. Daha devre arasına 2-0 geride girmediğine şükretsin! Boşuna yuhalanmadılar. Ama Cocu’nun kafayı iyice yediği tartışılmaz.

7 / 10 İLKER YAĞCIOĞLU (Takvim) | Ne yazık ki 10. haftada lige havlu atmış bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Şunu söyleyim önümüzdeki hafta oynanacak derbi bile Fenerbahçeliler için bence bir anlam ifade etmiyor.

8 / 10 OKTAY DERELİOĞLU (Takvim) | Ali Koç'un Cocu'ya gereğinden fazla sabır gösterdiğini ve bu ayrılığın F.Bahçe için iyi olacağını düşünüyorum.

9 / 10 ÖMER ÜRÜNDÜL (Sabah) | Başkan Ali Koç, "Son haftalar bana ümit verdi" dedi. Bu nasıl ümit? Son 4 maçta aldığın puan 3, attığın gol 1; Anderlecht de farka giderdi de o genç defans oyuncusu Frey'e asist yaptı. Bunları görmüyor musunuz?