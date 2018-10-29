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Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçıyla ilgili çarpıcı yazılar kaleme aldı.

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

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MEHMET DEMİRKOL (Fanatik) | Ligde en çok şuta maruz kalan takımın kalesine ilk isabetli şutu 55. dakikada bir duran topun sonrasına atabilmek... Tek sorun Cocu değildi, ama çözüm de o değil.

MEHMET DEMİRKOL (Fanatik) | Ligde en çok şuta maruz kalan takımın kalesine ilk isabetli şutu 55. dakikada bir duran topun sonrasına atabilmek... Tek sorun Cocu değildi, ama çözüm de o değil.
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ERCAN GÜVEN (Milliyet) | Aslında yazık oldu Cocu’ya! Bugün Cumhuriyet Bayramı, yakında 10 Kasım... “Atatürk Fenerbahçeliydi” polemikleriyle atlatılabilirdi belki bu yenilgi. Neyse; geç ve güç oldu ama oldu ya... Darısı Comolli’nin başına.

ERCAN GÜVEN (Milliyet) | Aslında yazık oldu Cocu’ya! Bugün Cumhuriyet Bayramı, yakında 10 Kasım... “Atatürk Fenerbahçeliydi” polemikleriyle atlatılabilirdi belki bu yenilgi. Neyse; geç ve güç oldu ama oldu ya... Darısı Comolli’nin başına.
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LEMİ ÇELİK (Sözcü) | Maalesef Ali Koç üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. F.Bahçe'nin performansına, ligdeki durumunu bu alınan sonuçlarla kıyaslayamayız. Hem eski başkan Aziz Yıldırım'ın hem de Yıldırım Demirören'in Ali Koç'a operasyonu devam ediyor.

LEMİ ÇELİK (Sözcü) | Maalesef Ali Koç üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. F.Bahçe'nin performansına, ligdeki durumunu bu alınan sonuçlarla kıyaslayamayız. Hem eski başkan Aziz Yıldırım'ın hem de Yıldırım Demirören'in Ali Koç'a operasyonu devam ediyor.
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FAİK ÇETİNER (Vatan) | Maç bittiğinde skor tabelasına bakanlar sonucu değil, bir yerde F.Bahçe’de adeta geliyorum diyen faciaya şahit oluyorlar. Faciayı hazırlayanların başrol oyuncuları ise Comolli ve Cocu. Başkanın ilk hamlesi ise Cocu oldu.

FAİK ÇETİNER (Vatan) | Maç bittiğinde skor tabelasına bakanlar sonucu değil, bir yerde F.Bahçe’de adeta geliyorum diyen faciaya şahit oluyorlar. Faciayı hazırlayanların başrol oyuncuları ise Comolli ve Cocu. Başkanın ilk hamlesi ise Cocu oldu.
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GÜRCAN BİLGİÇ (Fotomaç) | Fenerbahçe Başkanı, çok bilen profesyoneli Comolli'nin "uydusu" olmayı tercih edince, herkesin eli kolu bağlandı. Çünkü ortada doğru bir yönetim modeli olmasına rağmen, yanlış fikirler veya bakış açısı vardı.

GÜRCAN BİLGİÇ (Fotomaç) | Fenerbahçe Başkanı, çok bilen profesyoneli Comolli'nin "uydusu" olmayı tercih edince, herkesin eli kolu bağlandı. Çünkü ortada doğru bir yönetim modeli olmasına rağmen, yanlış fikirler veya bakış açısı vardı.
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ALİ SAMİ ALKIŞ (Star) | Golü yiyince, takım sinirlendi, bu yüzden kontrol de kuramıyordu. Daha devre arasına 2-0 geride girmediğine şükretsin! Boşuna yuhalanmadılar. Ama Cocu’nun kafayı iyice yediği tartışılmaz.

ALİ SAMİ ALKIŞ (Star) | Golü yiyince, takım sinirlendi, bu yüzden kontrol de kuramıyordu. Daha devre arasına 2-0 geride girmediğine şükretsin! Boşuna yuhalanmadılar. Ama Cocu’nun kafayı iyice yediği tartışılmaz.
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İLKER YAĞCIOĞLU (Takvim) | Ne yazık ki 10. haftada lige havlu atmış bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Şunu söyleyim önümüzdeki hafta oynanacak derbi bile Fenerbahçeliler için bence bir anlam ifade etmiyor.

İLKER YAĞCIOĞLU (Takvim) | Ne yazık ki 10. haftada lige havlu atmış bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Şunu söyleyim önümüzdeki hafta oynanacak derbi bile Fenerbahçeliler için bence bir anlam ifade etmiyor.
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OKTAY DERELİOĞLU (Takvim) | Ali Koç'un Cocu'ya gereğinden fazla sabır gösterdiğini ve bu ayrılığın F.Bahçe için iyi olacağını düşünüyorum.

OKTAY DERELİOĞLU (Takvim) | Ali Koç'un Cocu'ya gereğinden fazla sabır gösterdiğini ve bu ayrılığın F.Bahçe için iyi olacağını düşünüyorum.
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ÖMER ÜRÜNDÜL (Sabah) | Başkan Ali Koç, "Son haftalar bana ümit verdi" dedi. Bu nasıl ümit? Son 4 maçta aldığın puan 3, attığın gol 1; Anderlecht de farka giderdi de o genç defans oyuncusu Frey'e asist yaptı. Bunları görmüyor musunuz?

ÖMER ÜRÜNDÜL (Sabah) | Başkan Ali Koç, "Son haftalar bana ümit verdi" dedi. Bu nasıl ümit? Son 4 maçta aldığın puan 3, attığın gol 1; Anderlecht de farka giderdi de o genç defans oyuncusu Frey'e asist yaptı. Bunları görmüyor musunuz?
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UĞUR MELEKE (Hürriyet) | Cocu, PSV’de harika bir 4 yıl geçirmişti. Ama burada sanki kararlarını soğukkanlılıkla değil panikle alıyordu. Ve artık bu işin iyiye gitme ihtimali kalmamıştı.

UĞUR MELEKE (Hürriyet) | Cocu, PSV’de harika bir 4 yıl geçirmişti. Ama burada sanki kararlarını soğukkanlılıkla değil panikle alıyordu. Ve artık bu işin iyiye gitme ihtimali kalmamıştı.
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