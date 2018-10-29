Spor yazarlarından Yeni Malatyaspor-Galatasaray yorumu!

Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını yorumladı. Yazarların ortak görüşü Galatasaray'ın 2-0 kaybettiği maçta mücadele etmemesiydi.
İşte spor yazarlarının Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı yorumları...
LEVENT TÜZEMEN (Sabah) | Kulübede kombine almış gibi oturan Ahmet Çalık yaptığı büyük pas hatasıyla Malatya'nın golüne katkı sağladı. Galatasaray'da kime el atsan dökülüyor. Bu kadar ruhsuz oynayan Sinan'a, Terim artık katlanmamalı.
SERHAT ULUEREN (Vatan) | Yönetim Belhanda’dan ocak ayında kurtulmalı. Feghouli’den de kurtulabilirlerse kaymaklı kadayıfı olur. Bu iki adamın yıllık maliyeti, vergiler ve stopajla 100 milyon lira. Bugün bırakın 100 milyon lirayı 1 milyon lira bile çok kıymetli her kulüp için.
ŞANSAL BÜYÜKA (Milliyet) | Galatasaray’da sahada olanlar, sanki sakatlıktan sahada olmayanların arkasına sığınmış gibi... Kardeşim, Galatasaray forması giyiyorsanız, böyle maçlarda ortaya çıkacak, direnecek, isyan edecek, takımı ayağa kaldıracaksınız.
HAKAN ÜNSAL (Hürriyet) | Yerden yere vurulan ve kredisi çabuk tükenen Ali Koç, takımın başında Aykut Kocaman’ı tutsaydı F.Bahçe çok rahat şampiyon olurdu. Şenol hoca zaten havlu atmış durumda. Fatih hoca da eski havası ve gücünden uzak. Yıllar akıp gidiyor ve yıllara meydan okumak hep kolay olmuyor.
AHMET ÇAKAR (Sabah) | İmparator'un aslanları, yavaş yavaş kediye dönüşüyor. Üstelik bazıları sürekli hastalanan, telef olan kedilere dönüşmüş durumda. Ne Terim ne de başkası, kadro eksik, oyuncular yetersiz bahanesine sığınmasınlar. Schalke maçında tarihi farktan Muslera ve Fransız hakem kurtardı.
EVREN TURHAN (Takvim) | Bu kadar da ruhsuzca bir oyun olamaz. Defans kurgusu Ahmet Çalık, Ozan Kabak olamaz Fatih hocam. Ozan diyoruz, genç çocuk diyoruz, kazanalım diyoruz, ama art arda maçlarda manasız penaltılar yapıyor. Hâlâ mı savunacağız. Her zaman papaz pilav yemiyor.
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