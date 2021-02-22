Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor

Türkiye 3.’ü olduğu sporculuk hayatını bitirdikten sonra antrenör olan Murat Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un tekvando branşında yeni sporcular yetiştirmeye başladı.

Tekvando branşında uzun yıllar mücadele eden, çok sayıda bölgesel şampiyonluklar ve Türkiye 3.’lüğü yaşayan Murat Korkmaz, sporcu kariyeri sona erince antrenörlük yoluna girdi. 2009’da sporculuk kariyerini bitiren Korkmaz, baş antrenörü Cemal Temel’in çağırması ile Kağıtspor’da antrenörlük hayatına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da antrenörlüğe başlayan Korkmaz, Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde antrenörlüğe devam eden Korkmaz, yeni sporcular yetiştirerek milli takıma gönderme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllar tekvandonun içinde olduğunu ifade eden Kızmaz, “Sporculuk hayatım sona erdikten sonra 2009 yılında ‘ben bu spordan ayrılamam’ dedim ve antrenör olarak sporun ve tekvando branşının içerisinde kaldım. Baş antrenörüm Cemal Temel’in çağırması ile Kağıtspor’da spor hayatına başladım. Kocaeli bölge seçmelerinde birçok şampiyonluk yaşadım. Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülüklerim oldu. Sonrasında antrenörlüğe geçiş yaptım. İlk antrenörlük deneyimim 2009 yılında Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde yardımcı antrenör olarak başladım” dedi.

Müsabakaya çıkmak ile antrenör olmanın arasındaki farklara değinen Kızmaz, “En basitinden antrenör olmak için bazı teknik bilgilere ihtiyacınız var. Birçok eğitimden geçmeniz gerekiyor. İlk yardım bilmeniz gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor bünyesinde spor yapmak, sporcu yetiştirmek bizler için büyük bir şans. Büyükşehir belediyemizin desteği sayesinde pandemi döneminde bile gerekli önlemleri alarak antrenman yapıyoruz. Bizim Kağıtspor’da hedefimiz her zaman en üst seviye. Bu nedir Türkiye Şampiyonluğu, milli takıma sporcu göndermek. Bizler her zaman bunun için çalışacağız" diye konuştu.

Spora başladığı dönemde imkanların çok olmadığını belirten Murat Kızmaz, “Bizler spora başladığımız zamanlarda spora ve sporcuya bu denli büyük destekler yoktu. Şimdi büyükşehir belediyemiz sayesinde içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde bile gerekli önlemleri alarak kolaylıkla antrenman yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.



