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Sporda şiddete sanal takip

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan "hakaret, tehdit, şiddet" içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sporda şiddete sanal takip

İçişleri Bakanlığı'ndan, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet edilen, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunulan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, suç işleyen kişilerle yasal çerçevede mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü süper lig

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