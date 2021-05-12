SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sporting'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor

Sporting'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor

12.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting, 19 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sporting'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor

36 yaşındaki Portekizli Ruben Amorim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Sporting, Boavista'yı 1-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Porto'nun 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde en son 2001-2002 sezonunda kupaya uzanan Lizbon ekibi, Porto ve Benfica'nın şampiyonluk ambargosuna son verdi.

Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta 25 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Sporting, kalan maçlarda da yenilmemesi halinde namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza atacak.

Sporting'in kadrosunda devre arasında Trabzonspor ile yolları ayrılan Joao Pereira da yer alıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
'Transferde sınırlandırmayı düşünüyoruz''Transferde sınırlandırmayı düşünüyoruz'
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

İstanbul'da İsrail protestosu

İstanbul'da İsrail protestosu

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.