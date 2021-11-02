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Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kartal siftah peşinde!

02.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında galibiyet elde ederek, siftah yapmanın peşinde.

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kartal siftah peşinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa’daki 228. maçına çıkacak. Exxen’de yayınlanacak Sporting Lizbon Beşiktaş maçını Türk futbol severler yakından takip edecek.

PORTİNG LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasında 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, saat 23:00'de başlayacak. Maç, Exxen’de yayınlanacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon da 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup olmuştu.

İlk maçında Ajax'a 5-1 kaybeden Sporting Lizbon ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Valentin Rosier de kadroya dâhil edilmedi.

Sakatlığı sebebiyle Hatayspor maçında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 defa çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da bu defa UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde yarıştı.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa’daki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek ekibi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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