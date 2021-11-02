Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? Kartal siftah peşinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa’daki 228. maçına çıkacak. Exxen’de yayınlanacak Sporting Lizbon Beşiktaş maçını Türk futbol severler yakından takip edecek.

PORTİNG LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon ile Beşiktaş arasında 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, saat 23:00'de başlayacak. Maç, Exxen’de yayınlanacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon da 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup olmuştu.

İlk maçında Ajax'a 5-1 kaybeden Sporting Lizbon ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi ve Valentin Rosier de kadroya dâhil edilmedi.

Sakatlığı sebebiyle Hatayspor maçında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 defa çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da bu defa UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde yarıştı.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa’daki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek ekibi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.



