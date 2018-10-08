Sporting Lizbon kalecisi Romain Salin beyin sarsıntısı geçirdi

Portekiz Liginde oynanan Sporting Lizbon-Portimonense maçına kaleci Salin'in yaşadığı pozisyon damga vurdu. Maçın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kafasını kale direğine çarpan 34 yaşındaki kaleci, çarpmanın etkisiyle beyin sarsıntısı geçirdi.
Takım arkadaşının zor durumda olduğunu gören Sporting'in stoperi Sebastian Coates, Salin'in yardımına adeta bir 'kahraman' gibi koştu ve baygın bir biçimde yerde yatan arkadaşının elini ağzına götürerek nefes almasını sağladı.
KAHRAMAN COATES
Portekiz basını, bu hareketinden dolayı Coates'i 'kahraman' ilan ederken, saha içinde yaşadığı bu acı anın ardından hastaneye kaldırılan Romain Salin'in tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi. Portekiz Ligi'nin 7.haftasında oynanan maçı Portimonense evinde 4-2 kazandı. Sporting Lizbon'un ikinci golü, Salin'in hayatını kurtaran Sebastian Coates'ten geldi.
(Milliyet)
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