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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1305 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 671 bin 637 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 488 bin 76 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1305 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 345 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1345 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 1266 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 164 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 729 bin 566 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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