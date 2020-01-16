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  4. Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 91 kuruş, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,46 azalarak 150 milyon 148 bin 315 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 334 lira 91 kuruş, en düşük saat 03.00'te 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 90 kuruş, en düşük 245 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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