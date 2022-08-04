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Sri Lanka’da hükümet karşıtı gösterilerin liderlerinden Joseph Stalin gözaltına alındı

04.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka’da hükümet karşıtı gösterilerin liderlerinden Joseph Stalin gözaltına alındı

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka’da, hükümet karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden sendika lideri Joseph Stalin’in gözaltına alındığı bildirildi.

The Straits Times’ın haberine göre, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Sri Lanka polis yetkilileri, Öğretmenler Sendikası Başkanı Joseph Stalin’in mahkeme kararını ihlal ederek 28 Mayıs’ta yapılan hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için gözaltına alındığını belirtti.

Stalin, Devlet Başkanı Ranil Wichkremesinghe’nin göreve gelmesinden bu yana gözaltına alınan en üst düzey sendika üyesi oldu.

20 Temmuz’da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Wickremesinghe, "göstericiler" ve "isyancıların" birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerde bulunanlara karşı sıkı tedbirlerin uygulanacağını söylemişti.

- Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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