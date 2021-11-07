Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü

Sri Lanka’da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
News18'in haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, sellerden en çok ülkenin kuzey, orta, güney ve kuzeybatı bölgelerinin etkilendiği belirtildi.
Açıklamada şiddetli yağış nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, bazı ana rezervuar kapaklarının yağışlar nedeniyle açıldığını kaydederek, bölge sakinlerini toprak kaymalarına karşı uyardı.
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