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Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü

07.11.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da yağış nedeniyle en az 5 kişi öldü

Sri Lanka’da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

News18'in haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada, sellerden en çok ülkenin kuzey, orta, güney ve kuzeybatı bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şiddetli yağış nedeniyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bazı ana rezervuar kapaklarının yağışlar nedeniyle açıldığını kaydederek, bölge sakinlerini toprak kaymalarına karşı uyardı.

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