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Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Hassen’den Vali Demirtaş’a Ziyaret

10.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.Valilik girişinde, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Büyükelçi Hassen, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş’ın makamına geçti.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik girişinde, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Büyükelçi Hassen, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş’ın makamına geçti. Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen’i ağırlayan Vali Demirtaş, konuğuyla bir süre sohbet ederek, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, iki ülke arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştireceğine inandığını belirterek ziyaretleri nedeniyle Büyükelçi Hassen’e teşekkür etti.
Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ise kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.
Ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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