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  4. SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi

SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi

01.08.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSB Başkanı Demir, Aksungur İHA'nın 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile olduğunu bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.

Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.

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