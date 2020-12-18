YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı

Stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından Çokçapınar ile Erenköy, Kandilli ile Seyitali köyleri arasında başlatılan stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı.İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların tamamlandığı ve yolların köylülerin hizmetine sunulduğu kaydetti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından Çokçapınar ile Erenköy, Kandilli ile Seyitali köyleri arasında başlatılan stabilize yol bakım çalışmaları tamamlandı.
İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge yaklaşık bir aydır devam eden çalışmaların tamamlandığı ve yolların köylülerin hizmetine sunulduğu kaydetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gesge, “Yol medeniyet anlayışıyla hareket ederek ilçemize bağlı köy yollarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda planlamasını yaptığımız Çokçapınar, Erenköy ve Kandilli Seyitali köyleri arası stabilize yol çalışmalarını tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yolların yapımında emeği geçen İl Özel idaresi genel sekreterimize, yol ve ulaşım hizmetleri müdürümüz ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:02
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.