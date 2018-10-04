Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Akhisar, Belçika'da galibiyet peşinde!

Akhisarspor Belediyespor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk oluyor. Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek. Peki Standard Liege - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Standard Liege - Akhisar maçı muhtemel ilk onbirleri ile detaylar haberimizde.

STANDARD LIEGE - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standard Liege'e konuk olacak. Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege-Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Standart Liege - Akhisar Belediyespor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın internet yayını olan beIN Connect üzerinden de izlenebilecek.