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Standard Profil’den mesleki eğitime destek

DÜZCE HABERLERİ  | 20.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Standard Profil, öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak teknik bilgilerini geliştirmesi amacıyla Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 4 istasyonlu Rollforming (Kıvırma) ünitesi bağışladı.Dünya otomotiv sanayiine sızdırmazlık profili üreten Standard Profil, öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak teknik bilgilerini geliştirmek amacıyla Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 4 istasyonlu kıvırma ünitesi bağışladı.

Standard Profil’den mesleki eğitime destek

Standard Profil, öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak teknik bilgilerini geliştirmesi amacıyla Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 4 istasyonlu Rollforming (Kıvırma) ünitesi bağışladı.
Dünya otomotiv sanayiine sızdırmazlık profili üreten Standard Profil, öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak teknik bilgilerini geliştirmek amacıyla Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 4 istasyonlu kıvırma ünitesi bağışladı. Bağışlanan ünite sayesinde Makine Teknolojisi Kalıp Dalında eğitim gören meslek lisesi öğrencileri teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirerek, çeliğe nasıl şekil verildiğini pratikte de görme şansı elde edecek. Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen teslimat törenine Standard Profil Düzce Fabrikası Kalıphane yetkilileri, okul yöneticileri ile kalıp dalında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Standard Profil Kalıphane Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Ekstrüzyon Rollforming Sorumlusu Aykut Civelek, sektördeki bilgi birikiminin aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak “Standard Profil olarak elimizdeki malzemelerden yaptığımız 4 istasyonlu Rollforming Ünitesi ile mesleki eğitim gören öğrenciler derslerinde edindikleri teorik bilgileri bu ünite ile uygulamalı olarak pekiştirme fırsatını elde edecek. Ben de bu okulun bir mezunuyum. Bizim dönemimizde derslerde öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulama fırsatımız kısıtlıydı. Şu an eğitim gören öğrenci arkadaşlarımız bize göre çok daha şanslı. Teorik bilgileri uygulama imkanları daha fazla. Biz de Standard Profil olarak yaptığımız bu ünite ile onların uygulamalı eğitimlerine bir nebze de olsa katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz” dedi.
Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Endüstriyel Kalıpçılık Dalı Şefi Yusuf Uğur da Standard Profil’e mesleki eğitime katkılarından dolayı teşekkür etti. Uğur, “Makine Teknolojisi Kalıp Dalı olarak böyle bir ünite elimizde yoktu. Örnek olması açısından çok güzel bir model. Standard Profil’e katkıları için çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.
Eğitime büyük önem veren Standard Profil eğitim kurumlarına çeşitli zamanlarda destek oluyor.

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