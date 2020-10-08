Standard Profil’e sanayide enerji verimliliği ödülü

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretimi yapan Standard Profil Düzce Fabrikası, bu yıl 20. kez düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında (SENVER-20) “Tuz banyosu hattının elektriğe dönüşümü” projesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir büyüme ve globalleşme vizyonu doğrultusunda verimlilik uygulamalarına büyük önem veren Standard Profil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri” kategorisinde Düzce Fabrikası’nda gerçekleştirilen “Tuz banyosu 1 hattının elektrikliden doğalgazlı sisteme dönüştürülmesi” projesi ile üçüncü oldu.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık profili üretiminde enerjiyi en verimli şekilde kullanma hedefiyle hareket eden Standard Profil, bu bağlamda 2018 den İtibaren ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin tüm gerekliliklerine uyarak müşterilerinin bu konudaki beklentilerini de yerine getirmektedir. 2019 yılında Düzce Fabrikası’nda hayata geçirilen “Tuz banyosu 1 hattının elektrikliden doğalgazlı sisteme dönüştürülmesi” projesiyle, öncesinde iki farklı enerji kullanılarak pişirilen sızdırmazlık elemanlarının, sadece doğal gazlı sistem ile ısıtıldıktan sonra sıcak kimyasal içerisinden geçirilerek pişirilme yöntemini kullanarak prosesin daha verimli hale gelmesi sağlandı. Uygulama projesindeki amaç elektrik rezistansıyla ısıtılan fırının doğalgaz ile ısıtılabilir hale getirilip hattın toplam tükettiği enerjiden ve özellikle elektrik enerjisinden tasarruf sağlamaktı.

Projenin enerji verimliliği açısından uygun olmasının nedeni ise mevcut kullanılan sistemin değiştirilmeden diğer hattı da ısıtabilir hale getirilmesi oldu. Bu sayede doğalgaza dönüşüm esnasında ilave brülör ve kızgın yağ tankı gibi ekipmanlar kullanılmayarak geri dönüş süreleri minimize edildi. Uygulamadan önce kayıp olan bu enerji uygulama sonrasında diğer bir hattın ısıtılmasında kullanılmaya başlandı.