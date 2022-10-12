YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Standardizasyon dünyası İstanbul'da düzenlenecek zirvede buluşacak

Standardizasyon dünyası İstanbul'da düzenlenecek zirvede buluşacak

12.10.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Standardizasyon dünyası İstanbul'da düzenlenecek zirvede buluşacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'ni düzenlemeye hazırlanıyor.

TSE'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Zirve, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Standartları ve Daha İyi Bir Dünya İçin Ortak Vizyonumuz" temasıyla İstanbul'da yapılacak.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Avrupa Standardizasyon Teşkilatı Başkanı (CEN) Stefano Calzolari, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Teşkilatı Başkanı Wolfgang Niedziella, Uluslararası Belgelendirme Ağı (Başkanı Alex Stoichitoiu, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Silvio Dulinsky ile ulusal ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda davetlinin katılması öngörülüyor.

Açılış konuşmalarını Bakanlar Varank ve Kurum ile TSE Başkanı Şahin'in yapması beklenen zirvede, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Uluslararası Standardizasyon" başlığıyla Uluslararası Standardizasyon Paneli düzenlenecek. Zirvenin öğleden sonraki oturumu ise "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel ile devam edecek.

TSE tarafından 14 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nde "Çevre ve Sürdürülebilirlik" ile "Aktif Sektör, Meclis, STK" kategorilerinde ödüller de verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılıAnkara'nın başkent oluşunun 99. yılı
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde depremOsmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
türk standardları enstitüsü

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.