Standardizasyon dünyası İstanbul'da düzenlenecek zirvede buluşacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'ni düzenlemeye hazırlanıyor.

TSE'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Zirve, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Standartları ve Daha İyi Bir Dünya İçin Ortak Vizyonumuz" temasıyla İstanbul'da yapılacak.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Avrupa Standardizasyon Teşkilatı Başkanı (CEN) Stefano Calzolari, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Teşkilatı Başkanı Wolfgang Niedziella, Uluslararası Belgelendirme Ağı (Başkanı Alex Stoichitoiu, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Silvio Dulinsky ile ulusal ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda davetlinin katılması öngörülüyor.

Açılış konuşmalarını Bakanlar Varank ve Kurum ile TSE Başkanı Şahin'in yapması beklenen zirvede, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Uluslararası Standardizasyon" başlığıyla Uluslararası Standardizasyon Paneli düzenlenecek. Zirvenin öğleden sonraki oturumu ise "Türkiye'de Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel ile devam edecek.

TSE tarafından 14 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'nde "Çevre ve Sürdürülebilirlik" ile "Aktif Sektör, Meclis, STK" kategorilerinde ödüller de verilecek.

