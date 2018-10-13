SPOR

Stanislav Cherchesov: Türklerin nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.10.2018 19:29 | Son Güncelleme

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacakları Türk Milli Takımı'nın nasıl oynadığını iyi bildiklerini söyledi.

Stanislav Cherchesov: Türklerin nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Cherchesov, Yug-Sport Kompleksi'nde takımın antrenmanı sonrasında defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ile basın toplantısı düzenledi. Cherchesov, Türkiye Milli Takımı'na ilişkin, "Teknik direktör Mircea Lucescu'nun takımını nasıl hazırladığını, onların nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye ile iki maç yaptıklarını hatırlatan Cherchesov, ay-yıldızlı ekibin İsveç maçını da izlediklerini belirterek, "Türk takımında hiçbir şey değişmiyor. Bazen nüansları bulunan oyuncu değişikliği yapılıyor. Güçlü yönlerini bilen teknik bir takım. Ancak olağanüstü bir şey görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen kaleci Marinato Guilherme'ye maçta görev vereceğini bildiren Cherchesov, diğer mevkilerde görev yapacak isimleri henüz tam olarak belirlemediğini ifade etti. Cherchesov, antrenörler ve sağlık personelinin tavsiyeleri doğrultusunda kadroda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.

Cherchesov, Artem Dzyuba'nın Türkiye maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya, "Dzyuba bacağındaki sorun yüzünden cuma günü antrenman yapamadı. Bugün antrenmana başından sonuna kadar katıldı. Doktorlarla görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğiz. Umarım, yarın takıma katılır" cevabını verdi.

Defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ise Türk Milli Takımı'nın karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Rus futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. Sahaya çıkmalı ve kazanmalıyız. En önemlisi bu. Bu düşüncelerle maça gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecekRusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecek
İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldıİrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Stanislav Cherchesov Rusya - Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ercan Güven Arda Turan ve Volkan Demirel için flaş sözler!

Ercan Güven Arda Turan ve Volkan Demirel için flaş sözler!

Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!

Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stanislav Cherchesov: Türklerin nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz

Stanislav Cherchesov: Türklerin nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz

Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecek

Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecek

İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İrfan Can Kahveci A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Mircea Lucescu: Soçi'ye kazanmaya gideceğiz

Mircea Lucescu: Soçi'ye kazanmaya gideceğiz

Prosinecki: Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız

Prosinecki: Eksiklerimizi gördük ve bunları tamamlayacağız

Bosna ile yenişemedik! Net goller kaçtı

Bosna ile yenişemedik! Net goller kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.