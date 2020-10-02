Stanislav Ivanov G.Saray'ı Instagram'dan takip etti

Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da, transferin son günlerine girilirken bir hamle daha bekleniyor.
Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e göndermek için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların, gündeminde olan genç kanat oyuncusu Stanislav Ivanov için yeniden girişimler yaptığı kaydedildi.
Bulgar basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Levski Sofya ile anlaştı.
Genç oyuncu da Instagram hesabından Galatasaray'ı takip ederek transferin sinyalini verdi.
21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cezbeden durum. Ivanov, hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Ayrıca fırsat verilirse forvet arkasında da süre alıyor.
Levski Sofya'nın genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro alacağı kaydediliyor.
16 Nisan 1999 tarihinde Bulgaristan'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor.
Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı. (Sporx)
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