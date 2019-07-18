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Stanton Kidd Utah Jazz'da

NBA HABERLERİ  | 18.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Geride kalan sezonu Darüşşafaka Tekfen'de tamamlayan Stanton Kidd, NBA takımlarından Utah Jazz'e transfer oldu.

Stanton Kidd Utah Jazz'da

NBA ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini duyururken, sözleşmenin süresiyle ilgili bilgiye yer vermedi. ABD'li basketbolcu Stanton Kidd, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 9,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı. Kidd, ayrıca Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Tekfen Stanton Kidd NBA utah jazz

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