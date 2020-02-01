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Staples Center'da Kobe Bryant için tören düzenlendi

NBA HABERLERİ  | 01.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, unutulmaz oyuncusu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından oynadığı ilk maçta Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildi.

Staples Center'da Kobe Bryant için tören düzenlendi

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Lakers-Trail Blazers mücadelesi öncesi aralarında Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin anısına tören düzenlendi.

Staples Center'daki tüm koltuklara Bryant’ın giydiği 8 ve 24 numaralı Lakers formaları koyuldu. ABD'li şarkıcı Usher, "Amazing Grace" şarkısını seslendirdi.

Ulusal marş sırasında göz yaşlarına hakim olamayan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, giydiği 24 numaralı formayla duygusal bir konuşma yaptı. Sonrasında ise salondaki monitörlerden 41 yaşında ölen Bryant'ın oynadığı maçlar ve verdiği demeçlerden oluşan video gösterildi.

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Misafir ekip Trail Blazers, all-star oyuncu kurucusu Damian Lillard'ın 48 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ürettiği mücadeleyi, 127-119 kazandı. Hasan Whiteside da 30 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla galibiyete katkıda bulundu. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 blok, LeBron James ise 22 sayı, 10 asist, 8 ribauntl mücadele etti.

IRVİNG'DEN 23'TE 19 İSABETLE 54 SAYI

Brooklyn Nets, seyircisi önünde çıktığı Chicago Bulls karşılaşmasından, Kyrie Irving'in etkileyici performansı sayesinde 133-118 galip ayrıldı. Irving, 23'te 19 isabetle attığı 54 sayının yanı sıra 5'er ribaunt ve asist üretti. Bulls'ta Zach LaVine 22 sayı, 8 asist, Luke Kornet 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

BUCKS 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Denver Nuggets, lig lideri Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 127-115 yenerek rakibinin 9 karşılaşmalık galibiyet serisine son verdi.

9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Will Barton ve 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle mücadele eden Nikola Jokic öne çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 31 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 24 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 3 sayı kaydetti.

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SONUÇLAR

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 92-105

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 128-121

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 133-118

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 139-111

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 115-127

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 107-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 119-127

(AA)

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