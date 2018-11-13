Star TV'nin yeni dizisi 'Kardeş Çocukları' ünlüler geçidi gibi

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kardeş Çocukları dizisi, oyuncu kadrosuyla kendisine şimdiden hayran bırakmayı başardı. Setten gelen ilk görüntülerde sadece Ayça Bingöl var. Edinilen bilgilere göre dizinin konusu yıllar sonra kesişen hayatlar, büyük sırlar ve yüzleşmeler olacak.

Ayça Bingöl

Gold Film’in yapımcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber otururken, senaristliğini ise Sırma Yanık üstleniyor. Uzun süren bir senaryo çalışması sonrasında sonunda Erkan Petekkaya'nın da bu diziyle ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI'NIN KONUSU

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

İşte dizinin oyuncu kadrosu...

Mehmet Aslantuğ

Nur Fettahoğlu

Furkan Andıç

Afra Saraçoğlu

Murat Daltaban

Batuhan Ekşi



