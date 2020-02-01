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Star Wars hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu Alan Harris hayatını kaybetti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.02.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının kült serilerinden Star Wars'un ilk üçlemesinde rol alan Alan Harris 81 yaşında hayatını kaybetti.

Star Wars hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu Alan Harris hayatını kaybetti

Star Wars serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan Alan Harris, Bossk karakterini canlandırıyordu. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris’in, 25 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Daily Star’da yer alan habere göre Harris’in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, “Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan” ifadeleri kullanıldı.

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Bossk karakteri

Harris’in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon’un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.

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