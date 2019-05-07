Star Wars Jedi Fallen Order için ilk oynanış videosu

Jedi Düzeni’ni yeniden kurmak amacıyla yola çıkacağımız bu macera, bizleri Star Wars evreninin bilinmeyen hikayesiyle karşı karşıya bırakacak.

Yayınlanan tanıtım videosuyla oyun severleri heyecanlandıran StarWars Jedi Fallen Order için yeni videonun ne zaman geleceği büyük merak konusuydu. EA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada merakla beklenen Star Wars oyunu için ilk oynanış videosunun EA Play etkinliğinde yayınlanacağı doğrulandı.

EA Play etkinliği 7 – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Yani EA Play etkinliğinin E3’ün hemen öncesinde gerçekleşeceğini de söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatıralatalım. Hali hazırda geliştirme aşamasında bulunan yeni Star Wars oyunu 15 Kasım 2019’da raflardaki yerini almış olacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilen oyun 3 platform için de eş zamanlı olarak satışa sunulacak. Daha önce oyunun Switch için geleceği dedikoduları, direkt olarak EA tarafından yalanlanmıştı.

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