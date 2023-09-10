SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz ayrılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi

Stefan Kuntz ayrılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi

10.09.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz'un milli takımdan ayrılacağına yönelik çıkan iddialara net cevap geldi.

RİVA'YA NEDEN GİTTİ?

bcHEKlwx8UK6N9R2ie4t2A

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR AYRILMASINI İSTİYOR

fbc440474812459d901478cd6f959570

Türk taraftarların çoğunluğu, Stefan Kuntz'un takımdan ayrılıp yerine Türk bir hocanın gelmesi gerektiğini savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aboubakar'a akılalmaz teklif! Cevabını verdi...Aboubakar'a akılalmaz teklif! Cevabını verdi...
Galatasaray'dan Zeki Çelik bombası!Galatasaray'dan Zeki Çelik bombası!
Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere!Fenerbahçe'de 6 numara transferi bitmek üzere!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz tff

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.