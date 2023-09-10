Stefan Kuntz ayrılacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz'un milli takımdan ayrılacağına yönelik çıkan iddialara net cevap geldi.

RİVA'YA NEDEN GİTTİ?

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR AYRILMASINI İSTİYOR

Türk taraftarların çoğunluğu, Stefan Kuntz'un takımdan ayrılıp yerine Türk bir hocanın gelmesi gerektiğini savunuyor.

