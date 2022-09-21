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Stefan Kuntz'dan ayrılık açıklaması!

21.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... A Milli Takım Teknik patronu Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'a dair yaşanan son gelişmeleri aktaran Kuntz, son günlerde kendisi için çıkan ayrılık iddialarına da yanıt verdi. İşte o sözler...

Stefan Kuntz'dan ayrılık açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Lüksemburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve tartışma konusu olan milli takıma davetlerle ilgili konuşurken, kendisi için çıkan ayrılık iddialarına da yanıt verdi.

SALİH UÇAN VE UMUT BOZOK...

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Alman teknik adam, kadroya davet edilmeyen ve bu kararının oldukça konuşulduğu Salih Uçan ve Umut Bozok hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Açıkçası benim kafamdaki düşünce şuydu; mayıs ve haziran dönemindeki maçları hangi oyuncularla geçtiysem yine aynı oyuncularla oynamak. Sakatlıklar olmasaydı, değişiklik yapmayacaktık. Biz bir kitap yazmaya başladık ve onu bu oyuncularla yaptık. Ban göre doğru olan, onlarla devam etmek. Ekibimle birlikte lig maçlarını izledik ve şu an gördüğünüz oyuncuları çağırdık." şeklinde yanıt verdi.

AYRILIK SÖZLERİ...

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Alman çalıştırıcı son haftalarda kendisi için çıkan ayrılık iddiaları için de konuşurken, "Uluslar Ligi'nde 4 maçı da kazandık, 14 gol attık ve gol yemedik. Yanlış bir şey mi var? Tabii ki insanlar farklı düşüncelere sahip olabilir. Herkesin beğendiği bir hoca olabilir. Bu görev çok çekici bir görev, herkes burada olmak ister." dedi.

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