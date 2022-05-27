Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Riva'da basın toplantısı düzenliyor. Kadro tercihleri hakkında konuşan Kuntz'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KAZANDIKLARI KUPALARDAN ÖTÜRÜ TEBRİK EDERİM"

"Trabzonspor'u ve Sivasspor'u kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Ayrıca Fenerbahçe ve Konyaspor'u da Avrupa kupaları için tebrik ederim. Şu anda 20224 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Bizleri karmaşık bir süreç bekliyor ancak Uluslar Ligi arka kapıdan Avrupa Şampiyonası'na gidiş yolu açıyor.

Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız."

"BURAK'TAN SONRA YENİ BİR HİYERARŞİ VAR"

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

"ÇAĞIRDIM AMA GELMEK İSTEMEDİ"

"Örneğin Mehmet-Can Aydın... Kendisini Milli Takım'a çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi." dedi.

"YOGAYI GETİRİYORUZ"

"Milli takıma yogayı getireceğiz. Avrupa'da olanlarla Tükiye'de olanları karşılaştırırsanız. Avrupalı çocuklar 13-14 yaşından beri spor psikolojisi yada mental anlamda eğitim görüyorlar. Bu konular en az taktiksel konular kadar önemli. PSG, Real Madrid'e daha kötü taktiğe sahip olduğu için değil daha kötü bir psikolojiye sahip olduğu için kaybetti."

MERT HAKAN YANDAŞ, İRFAN CAN KAHVECİ VE EMRE MOR AÇIKLAMASI

"Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan.. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik. Şu anda bu 4 oyuncunun Mert Hakan'dan daha üstte olduğunu düşündüm. Aralarında çok küçük farklar vardı, ona göre karar verdim. Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum."

"YUNUS AKGÜN ÇOK DEĞERLİ"

"Yunus Akgün'ün bu sezon Kasımpaşa maçında gösterdiği performans beni çok etkiledi. 10 kişi kalmalarına ve maç 3-0 olmasına rağmen sürekli bir şeyler yapmayı denedi. Ayrıca Galatasaray'a gol atıp sevinmemesi de benim Türk Milli Takımı'nda görmek istediğim oyuncu karakterine uyuyor. Milli takımda olmayı hak etti."

"FERDİ, FENERBAHÇE'NİN EN İYİLERİNDENDİ"

"Ferdi, bize taktiksel varyasyon imkanı sağlıyor. Sağ bek, sol bek ve bir mevkiide daha oynuyor. Onu daha önce Almanya'dayken izlemiştim. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularındandı."

"NEDEN FIFA SIRALAMASINDA ONLARDAN ÜSTTE OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

"FIFA sıralamasına baktığımızda rakiplerimizin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak benim hedefim Faroe Adaları, Litvanya veya Lüksemburg maçlarında rakip oyuncuların benim oyuncularımdan mental olarak daha iyi görünmesini istemiyorum. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz."

"ÜÇLÜ SAVUNMA İŞE YARAYABİLİYOR"

"Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız.

Üçlü savunmanın işine yarayabileceğine dair ilk işaretleri görmeye başladık. Bizim bu tarz değişik taktikleri uygulayabilme yeteneğimiz olmalı ki güçlü ekiplere karşı elimizde bir silah daha olsun.

Bu akşamdan itibaren burada yeni bir bölüm açtık. İlk olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum 2026'ya kadar plan yapmak futbola uygun değil."



