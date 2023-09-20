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Stefan Kuntz istifa mı etti, ayrıldı mı? Stefan Kuntz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Takım'da bir dönem sona erdi!

20.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stefan Kuntz ile ilgili son dakika açıklaması TFF tarafından yapıldı. Bugün Riva'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Peki, Stefan Kuntz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Stefan Kuntz istifa mı etti, ayrıldı mı? Stefan Kuntz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Milli Takım'da bir dönem sona erdi!

Stefan Kuntz ile ilgili beklenen resmi açıklama TFF tarafından yapıldı. Riva'da Mehmet Büyükekşi ile bugün görüşme gerçekleştiren Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tesisten ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada Stefan Kuntz'un görevine son verildiği belirtildi. İşte Stefan Kuntz hakkında merak edilenler...

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STEFAN KUNTZ A MİLLİ TAKIM'DAN İSTİFA MI ETTİ, AYRILDI MI?

Stefan Kuntz ile ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962'de Almanya'nın Neunkirchen kentinde doğan Alman teknik adam Stefan Kuntz, futbola doğduğu şehrin kulübünde başladı. 1981'de Neunkirchen U19'dan B. Neunkirchen'in yolunu tuttu.

1983'te ise Bochum ile anlaşan Stefan Kuntz, 1986'da ise Bay Uerdingen'e transfer oldu. Burada da 3 yıl oynayan Stefan Kuntz, 1989'da 1. FC K'lautern ile anlaştı.

1995 yılında Beşiktaş'a transfer olan Stefan Kuntz, 1 yıl sonra da Bielefeld'in yolunu tuttu. 2 yıl da burada futbol oynadıktan sonra Bochum'a geri dönen Stefan Kuntz, 1999'da futbolculuğu bıraktı.

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STEFAN KUNTZ'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktör olarak ilk deneyimini futbola başladığı doğduğu şehrin takımı Neunkirchen ile 1999'da yaşayan Stefan Kuntz, 2000-2002 yılları arasında ise Karlsruhe'yi çalıştırdı. 2003'te ise Waldh. Mannheim'i yöneten Stefan Kuntz, LR Ahlen'in başına getirildi.

2005-2006 sezonunda ise TuS Koblenz'te sportif müdür olarak görev alan Stefan Kuntz, 2006-2008 yıllarında futbolu bıraktığı Bochum kulübünde sportif müdür olarak çalıştı. 2008-2016 yılları arasında ise 1.FC K'lautern'de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Stefan Kuntz, 2015-2016'da ise DFL'de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

2016'da ise Almanya U21 takımının teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, 2021'de Almanya A Millî Futbol Takımında göreve başladı. Burada ise 3 maç takımının başında kalabildi.

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınmasının ardından özel maçta Japonya'ya mağlup olması sonrası Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı.

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