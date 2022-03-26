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Stefan Kuntz: "Türkiye ile başarılar kazanmak için sabırsızım!"

26.03.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak tur biletini kaybetmemizin ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Stefan Kuntz: "Türkiye ile başarılar kazanmak için sabırsızım!"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ay - Yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."

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Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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