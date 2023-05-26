MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stella Maxwell yarı çıplak poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

Stella Maxwell yarı çıplak poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

26.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Stella Maxwell yarı çıplak pozlarıyla olay oldu. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü manken göğüs uçlarını eliyle kapattı. Ünlü mankenin bu paylaşımına beğeni yağdı.

Stella Maxwell yarı çıplak poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Stella Maxwell sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa sınırlarını zorladı ve yarı çıplak pozlar verdi.

Göğüs uçlarını eliyle kapatan Stella Maxwell bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin bu fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Stella Maxwell 1

Ünlü isme takipçileri; 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

Stella Maxwell 2

Stella Maxwell, 15 Mayıs 1990 tarihinde Kuzey İrlandalı bir çiftin kızı olarak Brüksel, Belçika‘da doğmuştur.

Stella Maxwell 3

Annesi Stella Maynes, babası Maurice Maxwell’dir. Helen Maxwell, Martin Maxwell, Patrick Maxwell adlarında kardeşleri vardır.

Stella Maxwell 4

Stella Maxwell, önce Quenn Margaret Koleji’ni, ardından Otago Üniversitesi‘ni bitirdi.

Stella Maxwell 8

Stella Maxwell 7

Stella Maxwell 6

Stella Maxwell 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel geceye sevgilisiyle katıldı! Pozları olay olduÖzel geceye sevgilisiyle katıldı! Pozları olay oldu
Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dediKalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi
Kıyafeti gündem olunca isyan etti!Kıyafeti gündem olunca isyan etti!
Anahtar Kelimeler:
Stella Maxwell Model

En Çok Okunan Haberler

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

SGK duyurdu: EYT'liye yeni müjde!

SGK duyurdu: EYT'liye yeni müjde!

Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı

Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.