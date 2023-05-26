Stella Maxwell yarı çıplak poz verdi! Göğüs uçlarını eliyle kapattı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Stella Maxwell sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa sınırlarını zorladı ve yarı çıplak pozlar verdi.

Göğüs uçlarını eliyle kapatan Stella Maxwell bu pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modelin bu fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü isme takipçileri; 'Muhteşemsin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yaptılar.

Stella Maxwell, 15 Mayıs 1990 tarihinde Kuzey İrlandalı bir çiftin kızı olarak Brüksel, Belçika‘da doğmuştur.

Annesi Stella Maynes, babası Maurice Maxwell’dir. Helen Maxwell, Martin Maxwell, Patrick Maxwell adlarında kardeşleri vardır.

Stella Maxwell, önce Quenn Margaret Koleji’ni, ardından Otago Üniversitesi‘ni bitirdi.



