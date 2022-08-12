Stellantis, 2022 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Stellantis Grubu, yılın ilk yarısını yüzde 14,1’lik düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjı, 8 milyar avro net kar ve 5,3 milyar avro endüstriyel serbest nakit akışı ile tamamladı.

Stellantis açıklamasına göre, 2021 yılında kurularak global otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan şirket, yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ve mobilitenin geleceğine şekil verecek çalışmalarıyla 2022 yılının ilk yarısını geride bırakırken finansal sonuçlarını açıkladı.

"Dare Forward 2030" (2030'a Cesaretle) stratejik planı ile çıktığı yolda Stellantis, 2022’nin ilk 6 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre ciddi büyüme rakamları elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamaya göre, güçlü net fiyatlandırma, uygun araç çeşitliliği ve olumlu kur etkisiyle 2021'in ilk yarı Pro Forma rakamlarına kıyasla yüzde 17 artışla 88 milyar avro net gelir elde etti.

2021 yılının ilk yarısına göre yüzde 44 artışla 12,4 milyar avro düzeltilmiş faaliyet geliri ve yüzde 14,1 marj ile beş bölgenin tamamında çift basamaklı marjlar yakaladı. 2021 yılının ilk yarısına göre yüzde 34 artışla 8 milyar avro net kar elde edilirken, aynı dönemde 5,3 milyar avro endüstriyel serbest nakit akışı sağladı. Ayrıca 59,7 milyar avro ile güçlü endüstriyel mevcut likidite sağladı.

Stellantis, EU30 pazarında batarya elektrikli araç (BEV) satışlarında ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ikinci sırada yer aldı. ABD pazarında ise düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında üçüncü oldu. Globalde ise batarya elektrikli araç satışları yıl bazında yaklaşık yüzde 50 artarak 136 bin adede ulaştı. Şirket güncel haliyle 20 elektrikli araç (BEV) sunuyor ve 2024 yılına kadar 28 elektrikli araç daha pazara sunacak.

Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planı tüm hızıyla süren Stellantis bu stratejisini batarya elektrikli (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve yakıt hücreli elektrikli araçları içeren düşük emisyonlu araçların (LEV) rekor karlılığı ve hızlanan satışlarıyla destekliyor. Stellantis’in 2022’nin ilk yarısındaki başarılarında rol oynayan anahtar yapılanmalar, "Güçlendirilmiş Batarya Ekosistemi", "Global Mobilite Liderliği", ve "Dönüşüm Ortaklıkları" olarak açıklandı.

- "Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planımız kapsamında ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Zorlu bir küresel ortamda, olağanüstü bir performans sergileyerek ve cesur elektrikliye geçiş hamlemizi uygulayarak 'Dare Forward' stratejik planımız doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışanlarımızın esnekliği, çevikliği ve girişimci zihniyeti ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte Stellantis'i geleceğe uygun, sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüştürüyoruz. Tüm Stellantis çalışanlarına bağlılıkları ve bu sonuçlara sağladıkları katkılar için en içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

-Tüm bölgelerde büyüme rakamları

Açıklamaya göre, Kuzey Amerika’da yüzde 18,1'lik düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjı ile rekor karlılık elde edildi. Pazar payı yıllık 40 baz puan artarak yüzde 11,3'e, ABD pazar payı ise 50 baz puan artışla yüzde 11,7'ye yükseldi. Genişletilmiş Avrupa pazarında ise 160 baz puan artışla yüzde 10,4 AOI marjına, 190 baz puan düşüşle EU30 pazar payı yüzde 21,2’ye ulaştı. Peugeot e-208 Fransa'da en çok satan BEV oldu. Peugeot 208, Opel Corsa, Citroen C3, EU30'un en çok satan 10 aracından üçünü temsil ediyor.

Her üç bölge de çift haneli AOI marjlarına ulaşan Stellantis, Güney Amerika’da AOI'yi üç kattan fazla artırarak yüzde 13,9 marjla 1 milyar avroya çıkardı. Stellantis yüzde 23,5 pazar payı ile bölgede pazar lideri konumunda bulunuyor. Orta Doğu ve Afrika’da 580 baz puan artışla yüzde 15,5 rekor AOI marjı ve 472 milyon avro AOI marjı ile pazar payı 20 baz puan artarak yüzde 11,9'a yükseldi. Çin, Hindistan ve Asya Pasifik’te ise grubun AOI marjı yüzde 13,4, AOI marjı yüzde 40 artarak 289 milyon avroya ulaştı. Citroen C3 Hindistan'da pazara sunuldu ve teslimatlar temmuz ayında başladı.

