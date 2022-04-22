Stellantis, bağlantılı araç teknolojileri testine katılan tek otomobil üreticisi oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, 5G Otomotiv Birliği’nin (5GAA) canlı 5G hücresel bağlantılı araç iletişimi ve multi Access edge computing (MEC) teknolojisinin testlerine katıldı.

Stellantis açıklamasına göre, Marka, 5G hücresel teknolojisi, araç içindeki bilgi işlem yeteneklerinin boyutlandırılması ve yapılandırılması da dahil büyük hacimli verilerin yönetimini değerlendirmek üzere küresel çapta birçok girişimde aktif rol oynuyor. Stellantis, yüksek hızlı kablosuz iletişim, gelecekteki bağlı hizmetler ve ulaşım teknolojilerinin yanı sıra araç otonom özelliklerinin gelişmesinde önemli bir görev üstleniyor.

Bunun yanında bağlantılı araç inovasyonu, “Dare Forward 2030” (2030’a Cesaretle) stratejik planında aktarılan Stellantis teknoloji stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kullanılan test donanımı, yayaları ve diğer araçları uyarmak için yakındaki altyapıya aracın konumunu bildiriyor ve hücresel ağdan acil durum bildirimleri alıyor. 5GAA bağlantılı araç konsepti, entegre kameralar ve sensör sistemlerini kullanarak ayrıntılı veriler toplayarak, aracın ‘gördüklerini’ tespit ediyor.

Sistem, yüksek hızlı 5G hücresel bağlantı kullanarak, aracın bulunduğu konumdaki yayalar ve yaklaşan araçları belirlemek üzere veriler topluyor ve güvenlik risklerini belirleyerek hızlı bir şekilde kararlar alabiliyor.

- "Otonom teknolojisinin önünü açmak için çalışıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen StellantisTeknolojiden Sorumlu Başkanı Ned Curic, yeni nesil teknolojileri geliştirmenin asıl amacının yolları sürücüler ve yayalar için daha güvenli hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Curic, "Araçtan her şeye (V2X) teknolojileri ve sürüş güvenliği uyarısı ile donatılan otomobilimiz, bu canlı testlere mükemmel uyum sağladı. 5GAA ile ürünlerimizi geliştirmek ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere otonom teknolojisinin önünü açmaya yardımcı olmak için dünya genelinde sektörün öncüleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

