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Stellantis'ten motor yağı değişim kampanyası

17.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stellantis'ten motor yağı değişim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Stellantis Türkiye markalarından Peugeot, Citroën ve Opel yetkili servislerinde tüm 5 yaş üzeri tüm araç modellerine avantajlı motor yağı değişim kampanyası sunuluyor.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, bir ilk olarak motor yağı kampanyasını 5 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroën ve Opel kullanıcılarına sunmaya başladı.

Aracının modeline uygun, doğru performans ve onaylara sahip motor yağı değişimini yetkili servis güvencesi ile uygun fiyata yaptırmak isteyenlere aracın modeline uyumlu motor yağı, yağ filtresi, karter tapası pulundan oluşan yağ değişim paketi 999 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için araç motor yağı ve filtresinin değişiminin 15.000-20.000 km aralığında ya da yılda 1 kez olması gerektiği önerisinde bulunan yetkililer, bir diğer önemli noktanın ise araç üreticilerinin o otomobil için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılması olduğunun altını çiziyor.

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