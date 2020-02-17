Sterling ve Guardiola'dan flaş Manchester City kararı

UEFA'dan aldığı 2 yıl Avrupa Kupalarından men cezası nedeniyle Manchester City'de, oyuncuların ve teknik direktör Pep Guardiola'nın geleceği tartışılıyor. Oyuncuları ile bu durum üzerine toplantı yapan teknik direktör Pep Guardiola; "Bizi 4. Lig'e bile düşürseler, burada olacağım" diyerek oyuncularını motive etti.
İngiliz Sky Sports'un haberine göre; oyuncuları ile bu durum üzerine toplantı yapan teknik direktör Pep Guardiola; "Bizi 4. Lig'e bile düşürseler, burada olacağım. Şimdi birbirimize daha yakın olmalıyız." diyerek oyuncularını motive etti.
Öte yandan Manchester City'nin kanat oyuncusu Raheem Sterling'de kulübe sadakatini göstererek takımdan ayrılmak için talepte bulunmayacağını belirtti. İngiliz kanat oyuncusu, takım olarak odaklanıp özellikle Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerini ortaya koyacaklarına inanıyor.
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