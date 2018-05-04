Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Rangers'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Steven Gerrard, transfer listesinin ilk sırasına Fenerbahçeli Martin Skrtel'i koydu.

Daily Record'un haberine göre; Gerrard, İskoç ekibinin başına geçmesi halinde transfer sezonunun ilk hedefi olarak Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel'i belirledi.

İskoçya'daki Celtic hegemonyasını yıkmak isteyen Rangers yönetiminin Gerrard'la anlaşma şartlarını konuşmak için son kez bir araya geleceği belirtildi.

Skrtel ve Steven Gerrard, Liverpool formasıyla 8 sene birlikte ter dökmüştü. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 maça çıktı, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. (Ajansspor)

