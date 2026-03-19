Steven Gerrard'ın skandal sözlerine Hasan Şaş'tan zehir zemberek yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'a dair konuşan İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş'tan İngiliz isme zehir zemberek sözler geldi.

"GALATASARAY BÖYLE ELENMEMELİYDİ..."

SporON ekranlarında konuşan Hasan Şaş: "Elendik ama iyi bir şekilde de elenebilirdik, daha çok dişimizi gösterip elenebilirdik. Benim kaygım, üzüntüm o. Galatasaray bundan daha iyisini yapabilirdi. Benim hazmedemediğim konu, bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni bitirmemeliydik.

Bu kadro tutmadı. Kim oynarsa oynasın bugün Galatasaray bu mağlubiyeti alacaktı. Kadro seçiminde çok eleştiri olabilir ama benim içime sindiremediğim konu Galatasaray böyle elenmemeliydi. Galatasaray'ın daha doğru düzgün futbol oynayıp, daha cesaretli futbol oynayıp, daha rakibine ürkütücü bir futbol oynaması gerekiyordu. Maalesef bu bugün olmadı. Belki Şampiyonlar Ligi'nin en kötü maçını oynadı."

"ADAMIN BAŞ PARMAĞI KOPTU..."

Hasan Şaş, "Gerrard böyle burnu havada tipler vardır bu onlardan biriydi. Gerrard’la 2001’de Liverpool maçında tünelde tartıştım; o zaman da küçümseyici tavırdaydı, bugünkü yorumculuğu da aynı kafa.

‘Galatasaray yerde yuvarlandı’ diyor; kim yuvarlandı ya, adamın başparmağı koptu, birinin kolu ne oldu belli değil."

"ÇOK ACINASIYDILAR"

Steven Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar.

Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." demişti.