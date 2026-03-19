Steven Gerrard'ın skandal sözlerine Hasan Şaş'tan zehir zemberek yanıt!

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'ın rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilen Galatasaray elendi. Maçın ardından Galatasaray'a yönelik küstahça ifadeler kullanan İngiliz efsane Steven Gerrard'a yorumcu Hasan Şaş'tan sert ifadeler geldi. Şaş'ın "Gerrard’la 2001’de Liverpool maçında tünelde tartıştım" sözleriyle başlayan anısı sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray'a dair konuşan İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Steven Gerrard, oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş'tan İngiliz isme zehir zemberek sözler geldi.

"GALATASARAY BÖYLE ELENMEMELİYDİ..."

SporON ekranlarında konuşan Hasan Şaş: "Elendik ama iyi bir şekilde de elenebilirdik, daha çok dişimizi gösterip elenebilirdik. Benim kaygım, üzüntüm o. Galatasaray bundan daha iyisini yapabilirdi. Benim hazmedemediğim konu, bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni bitirmemeliydik.

Bu kadro tutmadı. Kim oynarsa oynasın bugün Galatasaray bu mağlubiyeti alacaktı. Kadro seçiminde çok eleştiri olabilir ama benim içime sindiremediğim konu Galatasaray böyle elenmemeliydi. Galatasaray'ın daha doğru düzgün futbol oynayıp, daha cesaretli futbol oynayıp, daha rakibine ürkütücü bir futbol oynaması gerekiyordu. Maalesef bu bugün olmadı. Belki Şampiyonlar Ligi'nin en kötü maçını oynadı."

"ADAMIN BAŞ PARMAĞI KOPTU..."

Hasan Şaş, "Gerrard böyle burnu havada tipler vardır bu onlardan biriydi. Gerrard’la 2001’de Liverpool maçında tünelde tartıştım; o zaman da küçümseyici tavırdaydı, bugünkü yorumculuğu da aynı kafa.

‘Galatasaray yerde yuvarlandı’ diyor; kim yuvarlandı ya, adamın başparmağı koptu, birinin kolu ne oldu belli değil."

"ÇOK ACINASIYDILAR"

Steven Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar.

Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." demişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh'tan resital! Süper Lig'i domine ediyorlarOrkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh'tan resital! Süper Lig'i domine ediyorlar
Avrupa'da kırmızı alarm! Ülke puanında kritik virajAvrupa'da kırmızı alarm! Ülke puanında kritik viraj
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

