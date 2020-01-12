Steven Nzonzi: Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim

Galatasaray’da Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Fransız yıldız Steven Nzonzi, ülkesinde Telefoot’a açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray’dan ayrılacak mısın?" sorusuna "Muhtemelen bunlar son günlerim" yanıtını veren Nzonzi, iplerin koptuğu süreci şu sözlerle anlattı:
"İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Galatasaray’da ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Durum tamamen bu. Hatalı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü, gerçekten kötü bir şey olmadı. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor."
Paris Saint-Germain maçı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanan Nzonzi’nin, Fatih Terim’den özür dileyeceği iddia edilmişti.
Terim ise, "Nzonzi’nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok" ifadelerini kullanmıştı.
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