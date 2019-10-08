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Steven Nzonzi'nin devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Torino'ya gideceği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino'nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedildi.

Steven Nzonzi'nin devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Torino'ya gideceği iddia edildi

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

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Torino merkezli Tuttosport gazetesi, Serie A ekiplerinden Torino'nun Steven Nzonzi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. İtalyan ekibinin Ocak ayında Nzonzi için hamle yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca Steven Nzonzi'nin Türkiye'de mutlu olmadığını iddia etti.

Nzonzi'yi Roma'dan bedelsiz olarak bir yıllığına kiralayan Galatasaray, sezon sonunda 500 bin euro karşılığında oyuncuyu bir yıl daha kiralama hakkını elinde tutuyor. Galatasaray ayrıca 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına da sahip.

30 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Steven N'Zonzi torino

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