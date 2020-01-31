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Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.01.2020 21:15 | Son Güncelleme

Galatasaray ile yolları ayrılan Steven Nzonzi Fransız ekiplerinden Rennes'e resmen transfer oldu.

Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Ayrılığın ardından Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Rennes'e transfer oldu.

KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

NZONZİ RESMEN RENNES'DE

Fransız kulübü, Steven Nzonzi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Ayrıca 1 yıl satın alma opsiyonun da olduğu belirtildi.

"FRANSA'YA DÖNMEK'TEN MUTLUYUM"

"Kulüp iyi bir sezon geçiriyor. Rennes'e karşı defalarca oynadım. Buraya gelip oynamak hep zor olmuştur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligue 1'de hiç oynama şansım olmadı. 10 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Fransa'ya dönmekten dolayı çok mutluyum."

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı Kırmızı ekip ile 15 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu 1 asist ile oynadı

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