SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Stjepan Tomas: Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır

Stjepan Tomas: Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 21:43 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a karşı alınan 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Stjepan Tomas: Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş'a karşı alınan yenilgiyi değerlendirdi.

Stjepan Tomas maç sonunda; "6-0 çok farklı bir skor, üzgünüz. İlk 20 dakika baskılı başladık, Beşiktaş hep uzun top atıyordu. Ancak biz de pozisyona giremedik. Sonra savunmada hatalar yaptık. Sahadaki takım bizim takım değildi, daha iyisini yapabilecek gücümüz var. 2-0'dan sonra reaksiyon göstermedik. Golleri hediye ettik. Bu hataları yaparsan Beşiktaş gibi büyük takım cezalandırır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
'Seriye devam etmek istiyoruz''Seriye devam etmek istiyoruz'
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fenerbahçe transferde sona geldi
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Eski G.Saraylı kaleci trafik kazası geçirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stjepan Tomas: Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır
Stjepan Tomas: Beşiktaş'a hata yaparsan, cezalandırır
Samudio: 6-0 inanılmaz bir skor
Samudio: 6-0 inanılmaz bir skor
Tomas: Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz
'Seriye devam etmek istiyoruz'
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
ÖZET | Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1
Rizespor, Antalyaspor'a şans tanımadı!
Stjepan Tomas: İstifa düşünmüyorum
Ünlü teknik adamdan istifa açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.