Stjepan Tomas, Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında açıklama yaptı!

Yaklaşık 1 haftadır görüşülen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 1+3 yıllığına anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Sözleşme süresinin 1+3 yıl olmasının nedeni gelecek sezon Başkan Ali Koç'un görev süresinin sona erecek olması olarak yazılmıştı. Başkan Ali Koç teknik direktör görüşmelerinde bu sözleşme süresi üzerinde hassasiyet gösterdiği öğrenilmişti.

Tomas: "Hırvatistan iyi durumda şu an. 15 Mart'ta buraya geldim. Şu an burada hasta ve ölüm sayısı çok az. Bugün federasyon karar aldı, 30 Mayıs'ta kupa, 12 Haziran'da lig başlayacak. Şu an tatil yapıyorum, maçları izliyorum. Antalya'dan ayrıldıktan sonra bir süre İtalya'da kaldım, Atalanta'yı takip ettim. Şimdi evde oturuyoruz, çocuklarla vakit geçiriyoruz, eski maçları takip ediyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİDERSE..."

Stjepan Tomas adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica ile ilgili de: "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe teknik direktörü olmak çok farklı. Kendisiyle 2 kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim." yorumunda bulundu.