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STK başkanlarından Bozkurt’a "hayırlı olsun" ziyareti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri bugün de sürdü.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na ilk ziyaret, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, Çınar ve yönetimine teşekkür etti.
İkinci ziyaret ise Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette Ercan, Bozkurt’a ve çalışma arkadaşlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek, “Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Yaptığınız genel kurul hayırlara vesile olsun, inşallah iyi şeylere imza atarsınız” dedi.

“Ziyaretiniz bizi fazlasıyla memnun etti”
Bozkurt, iyi dileklerinden dolayı Ercan’a teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk Metal Sendikası gerek Türkiye’de, gerek Ereğli’de hem sendikal, hem de sivil toplum örgütü olma anlamında büyük işlevleri olan bir sendika. Bu noktada ziyaretiniz bizi fazlasıyla memnun etti. Bundan sonraki süreçte de tabi sivil toplum örgütleriyle iletişimimizin iyi olması noktasında biz Türk Metal Sendikası’na ayrı bir önem vereceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte fikir alışverişi, proje noktasında sizlerle beraber çalışmaktan, sizlerle beraber istişarelerde bulunmaktan büyük mutluluk duyacağız. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Ziyaretin sonunda Ercan, Bozkurt’ta kahve fincanı hediye etti.
Son ziyaret ise Kdz. Ereğli Armutlcuma ve Civari Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Cengiz Demircan ve dernek yönetimi tarafından gerçekleşti. Demircan, dernek adına Bozkurt ve yönetimine başarılar diledi. Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demircan ve dernek yönetimine teşekkür etti.

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