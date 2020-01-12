STK’lardan 600 bin mülteci için yardım tırı

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen etkinlikte 600 bin mülteci için yardım tırı gönderildi.

Yapılan etkinlik ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Bilindiği gibi son günlerde idlib’e yönelik saldırılarda ciddi anlamda artışlar yaşanıyor ve idlib’den Türkiye sınırına doğru dev bir göç dalgası başlamış durumda. Dolayısıyla platformumuz bünyesindeki yardım kuruluşumuzla İHH, Hayrat Vakfı, Ebu İshak Vakfı, Vuslat Derneği ve İMH yardım kuruluşlarımızla sınırlarımızın hemen ötesindeki yaklaşık 600 bin mülteci için yardım çalışması başlatmış bulunuyoruz. Ayni ve nakdi yardım çalışmamızda ayni yardım olarak battaniye, çadır, kışlık giyecek ve benzer yardımlar için oradaki çaresiz insanlar için kadirşinas Erzurumlu hemşerilerimizin yine en iyi şekilde destek vereceğini biliyoruz.”

